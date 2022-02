Moulinex : la vie a repris son cours à Cormelles

Face au gigantesque parking de l’usine Peugeot-Citroën de Cormelles-Le-Royal, l’Espace Jean Mantelet apparaît comme une quelconque zone artisanale. Et même si les habitués du lieu se réfèrent toujours à ce terrain comme “l’ancien site Moulinex”, la vie a repris son cours, douze ans après la fermeture de l’entreprise. Il ne reste comme traces de ce passé industriel que quelques vestiges de béton, et le nom du fondateur de la marque. Dans deux ans, 150 logements auront rejoint ce secteur pour en faire une transition entre activité économique et habitat.

“Maisons, habitat collectif et logement pour personnes âgées : nous voulons un quartier multi-générationnel, qui puisse insuffler de la vie dans le secteur”, évoque le premier adjoint au maire, Jean-Marie Guillemin. C’est une nouvelle étape, plusieurs années après la fin de la réhabilitation du site par l’aménageur urbain La Shema, qui avait dû démolir la moitié des bâtiments Moulinex pour permettre l’implantation d’une vingtaine d’entreprises, attirées par des prix défiant alors toute concurrence.

“Deux tiers des emplois Moulinex compensés”

“L’espace Jean Mantelet concentre aujourd’hui deux tiers du nombre des salariés présents à la fermeture de Moulinex, et dans des domaines très divers”, estime de son côté Alain Kendirgi, directeur général de La Shema.

Chaque jour, le restaurant Le Presse-purée, installé depuis 2006 au cœur du site, fait le plein de clients. Son gérant, Serge Filipe, est de ceux qui font vivre l’espace Mantelet, tout en rappelant son histoire. L’établissement fait figure de petit musée, dernier souvenir de l’intense activité passée. Dans un futur proche, le château d’eau devrait être détruit, les vieux bâtiments restants réhabilités. Le drame humain, lui, ne disparaîtra pas. “Moulinex, cela fait toujours pleurer les anciens...”