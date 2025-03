[Photos + vidéo] Près de Caen. 120 000 colis traités par jour : Carrefour inaugure sa plateforme XXL pour toute la Normandie

Le groupe Carrefour a inauguré jeudi 20 mars une plateforme logistique à Cormelles-le-Royal. "L'ancien site [de Carpiquet] était trop petit et trop vétuste", justifie Mourad Bensadik, directeur de la chaîne logistique pour Carrefour France. Le nouvel entrepôt de 80 000m2 sur 30ha dessert 333 magasins dans toute la Normandie.

L'espace "ambiant" donne le vertige. Quatre pièces de 10 000m2 chacune, toutes occupées par d'immenses étagères, croulant sous 9 500 à 10 000 références de produits différents.

L'intégralité des colis passe sous cette arche. Elle les pèse dans un premier temps, puis les scanne intégralement afin de les envoyer vers le bon magasin. "C'est la garante de la qualité de tri."

Une mécanique bien huilée

"Ici nous traitons les produits frais, les fruits et légumes, et tout ce qui est épicerie : droguerie, boissons, aliments secs, hygiène…" poursuit Mourad Bensadik. La mécanique du site fonctionnant 23h/24h est bien huilée. Les camions arrivent par un côté avec les produits venant des producteurs. Ceux-ci sont déchargés, puis contrôlés et mutualisés par palettes en fonction des magasins où ils doivent être expédiés. Ensuite ils sont empaquetés, et repartent en camion par l'autre côté vers leur destination finale. "Tout du long, la chaîne du froid est respectée", ce qui induit de travailler dans des espaces à 1,9°C.

Sur ce site, "nous traitons 120 000 colis par jour, 160 000 lors des pics d'activité", explique le directeur logistique. Au total, cela représente 49 millions de colis qui transitent et sont préparés chaque année. Le site est divisé en trois espaces principaux, en fonction des différentes activités, avec 500 salariés qui y travaillent, voire 700 en période de forte activité.

Avec ses 500 employés, son ballet de transpalettes en tous sens, son chargement et déchargement constant, ses colis qui filent sur les tapis, cette usine de logistique est une vraie fourmilière.