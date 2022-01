Dix ans après, l'émotion est toujours vive à Moulinex

Des sourires avant tout. Dix ans après la fermeture de Moulinex, plus de 200 anciens salariés sont venus au rendez-vous proposé par l'Apic mx, l'association qui leur est réservée. Certains visages ne manquaient pas de se figer par instant à l'évocation de souvenirs douloureux, ou au moment de rappeler la situation extrêmement précaires dans laquelle vivent toujours près de 80 anciens membres du personnel.

Au coeur de certaines conversations aussi, la décision de la cour d’appel de Caen qui a donné raison hier soir à deux anciennes déléguées CFDT de Moulinex. Elles n'ont jamais opéré à Cormelles, mais à Bayeux et Argentan, "mais Moulinex c'est une grande famille alors nous partageons leur joie", soulignée une personne présente ce matin. Elles doivent recevoir des indemnités de l'ordre de 102 000 € et 47 000 € en dédommagement de la discrimination syndicale "violente et caractérisée" dont elles ont été victimes.

> Audio 1 : un ancien salarié explique pouruoi il a tenu à être présent à la commémoration de ce jeudi 15 septembre sur l'ancien site de Moulinex.

> Audio 2 : Jean-Louis Jutan, ancien de chez Moulinex et délégué syndical fait le point sur ce que sont devenus ses collègues après la fermeture de l'usine.