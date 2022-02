Le disque vinyle s'offre une seconde jeunesse en Grande-Bretagne

Près de 550.000 microsillons noirs ont été écoulés depuis le début 2013, ce qui représente le meilleur score pour toute une année depuis 2003.

Si cette tendance se poursuit jusqu'en décembre, les ventes pourraient dépasser les 700.000 exemplaires, le meilleur chiffre annuel depuis 2001.

Après avoir connu une croissance de 100% sur les douze derniers mois, les vinyles représentent 0,8% des albums vendus au Royaume-Uni (contre 0,1% en 2007).

"Le LP (long playing, ou 33 tours) revient à la mode", a constaté Geoff Taylor, directeur exécutif du BPI et des Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique.

"Nous assistons à une renaissance du disque, qui ne relève plus de la "rétromania" mais devient le format préféré de plus en plus de fans de musique", a-t-il poursuivi.

Le disque vinyle le plus vendu cette année au Royaume-Uni est l'album "Random Access Memories" du duo français de musique électronique Daft Punk, avec son hit planétaire "Get Lucky".

David Bowie, qui a sorti en mars "The Next Day", son premier album depuis dix ans, et le groupe de rock Artic Monkeys ont aussi contribué à la popularité du microsillon, selon le BPI.