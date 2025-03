Jeu. Gagnez votre casque AirPods Max d'Apple et l'album "Mayhem" de Lady Gaga en vinyle !

Pour fêter son nouvel album MayHem, Lady Gaga vous offre votre casque audio sans fil AirPods Max (couleur minuit) signé Apple, qui allie design haut de gamme et technologie avancée. Avec leur réduction active du bruit, plongez dans votre musique sans distractions.

Besoin d'entendre ce qui vous entoure ? Le mode "Transparence" vous permet de rester connecté au monde extérieur. Le son est immersif grâce à la technologie audio spatial, qui suit les mouvements de votre tête pour une expérience encore plus réaliste.

Confortables et élégants, ils sont disponibles en plusieurs coloris : Minuit, Lumière stellaire, Bleu, Mauve et Orange.

Côté autonomie, profitez de jusqu'à 20h d'écoute sur une seule charge. Et en cas de besoin, cinq minutes de charge suffisent pour 1h30 d'écoute.

En plus Lady Gaga vous offre son nouvel album Mayhem en vinyle, avec les hits Die with a smile, Disease et Abracadabra…

Vous envoyez GAGA au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 21 mars à 9h.