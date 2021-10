David Bowie, One Direction et Daft Punk sélectionnés aux Brit Awards

Le groupe londonien de pop-rock Bastille et le duo de musique électronique Disclosure, étoiles montantes de la scène anglaise, totalisent le plus grand nombre de nominations avec quatre chacun dans les catégories "meilleur groupe", "révélation de l'année", "meilleur album de l'année" et "meilleure chanson".

Arctic Monkeys et les cinq adolescents de One Direction, qui donneront deux concerts à Paris au Stade de France en 2014, sont également en lice pour le titre de "meilleur groupe britannique" aux côtés du quartet électronique Rudimental.

One Direction, véritable phénomène au Royaume-Uni, est également sélectionné pour la meilleure chanson (One Way or Another -Teenage Kicks-) et bien placé pour le Brit Global Success, basé sur les meilleures ventes à l'international et qu'ils ont remporté l'année dernière.

David Bowie, qui a fêté son 67e anniversaire mercredi, est quant à lui sélectionné dans les catégories "meilleur chanteur britannique" et "meilleur album" pour "The Next Day", son premier depuis dix ans. Il est confronté à quatre jeunes artistes, Jake Bugg, James Blake, John Newman et Tom Odell qui ont tous 40 ans de moins que l'interprète de "Space Oddity".

Du côté des voix féminines, Birdy, Ellie Goulding, Jessie J, Laura Marling et Laura Mvula sont en lice pour succéder à Adele et Emeli Sandé, les dernières lauréates du Brit Award de la meilleure chanteuse britannique.

Dans la catégorie artiste international masculin, Justin Timberlake, Bruno Mars, Drake, Eminem et John Grant sont en lice.

Dans la même catégorie chez les artistes féminines, Lady Gaga, Katy Perry et Pink ont été retenues aux côtés de Janelle Monae et Lorde.

Pour le meilleur groupe international, le duo électro français Daft Punk est sélectionné avec notamment les Canadiens d'Arcade Fire et les Américains de Kings of Leon.