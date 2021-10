Prince of Persia: les sables du temps

A part un blockbuster, il y a peu de sorties cette semaine. On aperçoit « la fête des voisins » et « Infectés », éclipsés bien sûr par Prince of Persia dont nous allons parler.













Traqué pour un meurtre qu'il n'a pas commis, Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde.









Ce film est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Et tout ici respire l'ambiance du jeu. Mouvements de caméra, cascades époustouflantes du personnage qui enchaine les bonds, les saltos et les numéros d'équilibriste. L’½il est flatté tout du long par ces cabrioles, les paysages désertiques et les villes orientales et par la classe des 2 acteurs principaux. Jake Gyllenhaall et et Gemma Aterton s'amusent dans la peau de ces princes et princesses destinés à faire de grandes choses.





Ensuite la question que beaucoup de monde se pose concerne le scénario. Est il à la hauteur de cette débauche d'action? Bonne nouvelle c’est le cas! L'histoire est riche en rebondissements et garde le spectateur alerte jusqu'au bout. Les héros renégats croisent la route de plusieurs personnages qui deviendront alliés ou qui sont au contraire de redoutables ennemeis motivés par la cupidité et la violence.









Ce film, réalisé par Mike Newell qui était derrière la caméra pour Harry Potter 4, produit par Jerry Bruckheimer déjà là pour pirates des caraïbes est donc une réussite, qui plaira à tous, que l'on connaisse le jeu vidéo ou non.





Prince of Persia, c'est à voir pour un bon moment de cinéma depuis mercredi.