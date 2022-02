5ème Saint Sauveurs du rock à Saint-Sauveur-Lendelin

Samedi, venez passer un moment rock avec la 5ème édition des Saint Sauveurs du rock! 4 concerts sont programmés pour votre soirée: No one is innocent, Jet Blast, Dorian's grace et Ashes Warriors.

Les enfants ne sont pas oubliés avec des animations gratuites pour eux dans l'après-midi de 15h30 à 17h30 au gymnase. Dans ce même gymnase vous trouverez le "trock du rock", une vente-échange sur le thème de la musique, gratuit là aussi.

Retrouvez toutes les informations sur www.lessaintssauveursdurock.com

RDV samedi à 19h à l'espace culturel de Saint-Sauveur-Lendelin pour les concerts. Les places sont en vente dès maintenant à 10€.

Remportez aussi vos places chaque jour en écoutant Sortir en région sur Tendance Ouest à 9h30 et 14h30. Ecoutez Julien Lavolo, l'un des organisateurs de l'événement nous parler de cette édition 2013: