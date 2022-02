Sortir en région : mercredi 9 octobre

CALVADOS

Ce week end, la Ferme de la Noé organise, en partenariat avec la Commission Pôle touristique du Bessin, une randonnée équestre sur 2 jours: La chevauchée de Guillaume. Si vous aimez le cheval vous allez vivre 48h00 de beau spectacle dans le Calvados tout au long du week-end !

Concert ce mercredi soir du rappeur Kery James et d' Ismaël Lesage. C'est à 20h30 au Cargö à Caen.

Vous nous écoutez dans le Calvados ? Samedi 12 et dimanche 13 octobre, c'est le Salon du mariage et de la cérémonie de Saint-Sever Calvados (bocage virois). Remportez vos 2 places chaque jour en appelant pendant la diffusion de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30.

MANCHE

Du 8 au 19 octobre se tient à Equeurdreville-Hainneville le festival du conte et de la parole Passeurs de mots. Au programme des spectacles en soirée mais également des spectacles pour jeune public. Le programme est disponible dans les lieux publics et sur www.equeurdreville.com

Les Fouteurs de joie continuent leur tournée manchoise dans le cadre de villes en scène ! Après Portbail, passez un moment festif à Lessay. C'est ce mercredi soir, l'entrée est à 9 €.

Toute cette après-midi, place aux courses hippiques à l'hippodrome Moidrey du Mont-Saint-Michel. 9 courses de niveau national sont proposées dès 12h30 .Dernier départ à 16h40.

Enfin, le club d'Octeville natation organise ce week-end son 16ème Meeting Arena à la piscine Chantereyne de Cherbourg

Ils ont invité cette année cette année deux nageurs qui s'entrainent au club de Marseille: Cloé Credeville et Yoris Grandjean

Ces nageurs participeront au Meeting et une séance de dédicace est prévue le samedi 12 à partir de 18h00 à la piscine Chantereyne

ORNE

Tout ce week-end se tient à Mortagne-au-Perche le salon de l'habitat et de l'immobilier au Carré du Perche. Vous pourrez trouver tout ce qui touche à la décoration, à l'aménagement, à la constrction ou encore à la rénovation. Ouverture du salon samedi et dimanche de 10h à 19h, l'entrée est de 2€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Vous nous écoutez dans l'Orne? Remportez vos 2 entrées chaque jour en appelant pendant la diffusion de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30.

Petits chocs des civilisations de Fellag, c'est le spectacle de ce soir au quai des arts d'Argentan. Fellag est un amoureux du rire et de la cuisine.Il enfile sa toque pour cuisiner sous nos yeux, un couscous, tout en pointant du doigt nos petits travers et les différences de Culture entre l'Orient et l'Occident. Français et Maghrébins sont titillés, les préjugés des uns et des autres sont raillés, la cuisine de Fellag est un prétexte au rassemblement. Il traite sans complexe, avec finesse et légèreté, les thèmes qui agitent l'Algérie et les Algériens : abus de pouvoir, rapport hommes/femmes, frustration des jeunes, n'épargnant ni la politique ni les islamistes.

C'est la première date humour de la saison, à ne pas rater, à 20h30 !

EUR

Ce mercredi après-midi à 14h30, le service culturel de la ville de Bernay accueille The Wackids, un concert rock jeune public dès 5 ans. Armés d’instruments-jouets volés à leurs petits frères, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar délivrent un concert explosif aux jeunes rockeurs en réinterprétant les tubes interplanétaires des grandes stars du rock. De Chuck Berry aux White Stripes en passant par les Beatles et les Rolling Stones, The Wackids embarquent toute la famille sur Highway to Hell en mode Rock’n toys ! C'est au théâtre Edith Piaf à 14h30, entrée à 3€.