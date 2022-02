Sortir en région : vendredi 11 octobre

CALVADOS

Le cheval aussi a son festival en Normandie, les equi'days se déroulent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 octobre dans le Calvados. De nombreux rendez-vous sont proposés comme des rendez-vous artistiques, ludiques, sportifs et découvertes. Plus d'infos sur www.equidays-calvados.com





Ce soir à 20h, venez fêter les 20 ans du BBC. Grand gagnant de l’appel à projet « Pour ses 20 ans, le BBC vous offre un orchestre », le groupe Bow Low a su séduire avec un concept à l’image de son dernier album, un format cinémascope. Le souhait avoué du groupe, après la sortie de son 2ème album « 30W I0W», était de réaliser la bande son d’un film fantasmé dont le décor serait « Les grands espaces » inspirée des musiques d’Ennio Morricone, Vangélis, ou encore Brad Fiedel et Kavinsky. Pour ce concert exceptionnel, le groupe sera accompagné par l’orchestre d’Hérouville en petite formation symphonique.









Demain ne manquez pas le concert de Circus l'opéra pop ! Calogero, Stanislas et les autres feront le show à La Loco à Mézidon Canon . C'est à 20h30 place 38€ ! Toutes les infos sont ici.

MANCHE

Demain, à la Bazoge, Les pointures du Reggae bas-Normand prennent possession de la scène!

ELECTRIK GRIOTS – Reggae-Electro – Caen / Flers et CHEUV – Reprises Reggae Gospel Blues – Caen. Les concerts seront suivis d’une soirée TWIN Billetterie: 9€* sur place dès 21h30 avec une consommation offerte . Plus d'infos ici





Ce soir, à partir de 20h, repas dansant en faveur des orphelins des sapeurs pompiers à Granville. Ca se apsse dans la salle de restauration du collège André malraux. Le repas sera assuré par le lycée hotelier Maurice Marland. Entrée à 20€. Les réservations se font au centre de secours au 02 33 69 27 10.





Le club d'Octeville natation organise ce week-end son 16ème Meeting Arena à la piscine Chantereyne de Cherbourg. Vous pourrez y voir Cloé Credeville et Yoris Grandjean. Ils ont tous les deux participé aux Championnats du monde à Barcelone en juillet dernier.

Cloé est championne d'Europe (2012) au relais 4 x 50 m 4 Nages Mixte et triple championne de France en 2013 au 50, 100 et 200 m Dos

Yoris est médaillé de bronze au championnat d'Europe (2012) au relais 4 x 50 m nage Libre et a été double champion du monde junior au 50 et 100 m Nage Libre

Ces nageurs participeront au Meeting et une séance de dédicace est prévue le samedi 12 à partir de 18h00 à la piscine Chantereyne.

ORNE

L'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin organise 7 courses de plats et d'obstacles ce dimanche. Le midi vous pouvez manger au restaurant de l'hippodrome avant d'assister aux courses et profiter des animations pour les enfants comme la présence d'un magicien et de structures gonflables. Plus d'infos sur www.coursesdupin.com





Dimanche, c'est la 5ème édition du trail de la roche d'Oëtre. Plusieurs parcours disponibles : trail de 15 ou 30km, randonné de 8 ou 10km et trail découverte gratuit pour les 10-16 ans. Les inscriptions se font avant ce soir ou sur place. 1€par inscription sera reversé à l'association dunes d'espoir. Contactez Activ'Orne à la forêt auvray et RDV dimanche dès 9h à Saint Philibert sur Orne.





vous aimez chanter ou entendre chanter ? Alors, la Nuit du chant traditionnel est faite pour vous ! RDV ce week-end dans le Bocage Ornais... à Torchamp, dans le Domfrontais.

Pour les amoureux du chant au long cours ! Avec la participation pour cette nouvelle édition d'une équipe de chanteurs du Pays de Guérande. Et c'est gratuit ! Randonnée chantée, Bal à la voix, Veillée en chansons... RDV dès 16h au centre de pleine nature de Torchamp, jusqu'à tard dans la nuit !