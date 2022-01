Sortir en région : mardi 8 octobre

CALVADOS

A Isigny sur mer, présentation ce soir de "Hommages collatéraux" . Dans le cadre de sa saison culturelle, la commune en partenariat avec l'Office départemental d’action culturelle du Calvados ( ODACC ) propose ce spectacle de chansons et d'humour.

10€ l'entrée plein tarif. C'est ce soir à 20h30 à Isigny. Renseignements : 02 31 51 24 00

Samedi 12 et dimanche 13 octobre, c'est le Salon du mariage et de la cérémonie de Saint-Sever Calvados (bocage virois). Remportez vos 2 places chaque jour en appelant pendant la diffusion de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30.

MANCHE

Ouverture ce soir du 1er festival Ciné'art à Cherbourg. Une manifestation organisée par l'association des amis des musées de Cherbourg. RDV dès ce soir 20h pour l'ouverture avec « la ruée vers l'art » . C'est jusqu'au 15 octobre au cinéma l'Odéon de Cherbourg. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-cherbourg.com



Les CCAS de Flamanville et Les Pieux organisent une rencontre sur « le cadeau de Noël » à moins de 100 jours du 25 décembre. Objectif : réfléchir ensemble sur le sens du cadeau , l’esprit de Noël, que représente le cadeau pour l’enfant, le parent, la fratrie, le cadeau doit-il coûter cher ? le cadeau est-il une nourriture affective ? etc.)

C'est ce soir à 18 h à Maison des Services Publics aux Pieux animée par Marie Benoit, psychologue. La rencontre est gratuite et ouverte à tous.

ORNE

Musique corse avec des chants ce soir à l'Aigle. Retour du groupe phénomène de la scène corse Barbara Furtuna : 10 ans d’existence, 800 concerts, 3 albums, 25 000 disques vendus. Le groupe reste fidèle à l’esprit des polyphonies corses tout en y insufflant une certaine modernité grâce à des compositions originales. Aujourd’hui, le quatuor a trouvé sa propre identité et propose un album à son image : enraciné en Corse mais ouvert sur le monde. C'est à l'église saint martin de l'Aigle à 20h30.



Ce samedi et dimanche, c'est le salon de l'Habitat et de l'Immobiler à Mortagne au Perche de 10h à 19h au Carré du Perche (cuisine, jardin, rénovation, décoration...). Remportez vos 2 entrées chaque jour en appelant pendant la diffusion de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30.