Sortir en région : jeudi 10 octobre

CALVADOS

Les Jeudis de la santé au CHU de Caen "Quand un adulte est touché par le cancer, comment l’aborder avec un enfant ?" Au cours de cette rencontre, les points de vue du médecin, du soignant et du psychologue seront abordés. C'est de 19h à 21h- amphi. Œuf du Bât. Sud - entrée libre

Dès vendredi, RDV au port de Caen-Ouistreham pour 4 jours de Boat expo. Le 8ème salon nautique vous propose démonstrations sur le canal, course de paddle et bien sûr expo de bateaux.

Vous nous écoutez dans le Calvados ? Samedi 12 et dimanche 13 octobre, c'est le Salon du mariage et de la cérémonie de Saint-Sever Calvados (bocage virois). Remportez vos 2 places chaque jour en appelant pendant la diffusion de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30.

MANCHE

Pour la première fois en France, dimanche, une longe rose contre le cancer est organisée sur les côtes du département de la Manche. C'est organisé par Estelle Cohier l'une des drôles de dames du Pays Granvillais avec l'association Longe Côte du Pays Granvillais. Il reste encore des places pour s'inscrire... Rendez-vous dimanche à Jullouville pour cette 1ère édition de la Jullouvillaise.

La compagnie DODEKA présente la SAISON 3 souslespylônes "L’EMPEREUR C’EST MOI" de et avec Hugo Horiot. Un spectacle tout public ce soir, vendredi et samedi. La mise en scène de l'histoire vraie d'Hugo Horiot, qui était atteint d'autisme durant son enfance. souslespylônes – Route de Granville, derrière le bowling à Coutances

Tarifs au choix de 0€ à 50€ RDV à 20h30 ces 3 prochains soirs.

Ce week-end, ce sont les 24h comics day aux ateliers art plume à Saint-Lô. Il s'agit pour un auteur ; professionnel ou amateur, de réaliser une bd de 24 planches (le travail d'un mois au moins) en 24 heures. Début du challenge à 9h samedi, fin le dimanche à lka même heure. Si vous avez des enfants, Un espace leur sera réservé.Les parents pourront venir avec leurs bambins pour un atelier de dessin le samedi après-midi de 14h à 18h. Si vous êtes intéressés par le défi, RDV sur www.24hourcomicsday.fr

ORNE

Ce week-end à Condé-sur-Sarthe, profitez du festival gastornomique Girolles et casseroles ! Durant 2 jours, petits et grands pourront approfondir leurs connaissances des champignons et plus largement de la cuisine avec de nombreux ateliers. Ecoutez le chef David Gallienne nous présenter le festival : SON. RDV samedi pour les enfants de 14h à 17h et dimanche pour tous de 9h à 18h. Infos sur www.condesursarthe.fr

Cet après-midi au carré du perche, LES GITANS DE LA TOURLANDRY rendent HOMMAGE AUX COMPAGNONS DE LA CHANSON. Les Gitans de la Tourlandry sont un groupe de dix hommes passionnés de chansons. Venus d’horizons différents, ils partagent le même goût pour la scène depuis les années 60. Pour les découvrir ou redécouvrir, RDV à 15h.