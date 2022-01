Les assises de la Manche.

Un homme de 37 ans, jugé en appel, a été condamné par les jurés à 5 ans de prison, un an de sursis et de mise à l'épreuve, pour violences aggravées et préméditation. le 22 février 2010 à Caen il avait porté un coup de couteau à un passant, après des insultes proférées par un groupe de personnes à son encontre. Les jurés n’ont pas retenu la tentative d’assassinat.