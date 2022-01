A peine sorti du tribunal de Caen, il vole

Malgré ses treize condamnations dont douze pour vol et recel de vol, le tribunal prend en compte sa dynamique de réinsertion, sa vie en concubinage stable et son travail régulier en intérim, pour ne le condamner “qu’à” quatre mois d’emprisonnement avec sursis et un suivi socio-judiciaire de deux ans.

Il sort de la salle d’audience à 19 h 10, mais repère que le vigile et le policier d’audience sont occupés à calmer une personne qui fait du grabuge sous les colonnes du tribunal. Comme le montrent les caméras de vidéo surveillance, J.L attrape le sac à dos du vigile, fouille sans y trouver quoique ce soit puis s’empare d’un téléphone portable branché à une prise électrique.

J.L, rapidement interpellé, répond de ce vol en comparution immédiate vendredi 27 septembre. Et n’a plus le droit à la clémence.

J.L a finalement été condamné à huit mois de prison ferme. Cinq mois d’un sursis antérieur sont aussi tombés. C’est donc pour plus d’un an qu’il part directement - et en pleurant - à la maison d’arrêt.