Sortir en région : lundi 30 septembre

CALVADOS

Musique classique cet après midi : Tchaïkovski, Orchestre et Ame russe... à l'Auditorium Jean-Pierre Dautel C'est à 16h et 17h30 , par l'Orchestre de Caen. Entrée à 3€.

Le Laboratoire des copies est à voir ce soir au théâtre des cordes de Caen pour la présentation de la saison. C’est à 19h30, gratuit sur réservation

Le manoir d'Argouges propose ce soir une Animation cocktail nocturne avec illuminations. 14 euros pour les adultes, 8 € pour les moins de 10 ans. Réservation obligatoire. Appelez au 02 31 51 77 61.

C'est aujourd’hui le dernier jour de la foire internationale de Caen. Jusqu'à 19h, venez profiter des exposants et des animations comme des cours de cuisine, une parade et des spectacles, au parc des expositions de Caen.

MANCHE

Le Conseil Général de la Manche vient de dévoiler la programmation 2013-2014 des spectacles itinérants "Villes en Scène" une opération qui permet d'accéder a du théâtre, de la danse ou encore de la musique sur l'ensemble de notre territoire y compris dans les bourgades

Toute la programmation est à retrouver sur culture.manche.fr

Depuis la rentrée, les ateliers ont repris à la médiathèque de Saint-Lô. Atelier d'écriture adulte 1 samedi par moi, de 14h à 16h30. C'est 10€, la 1ère séance est gratuite. Pas besoin de compétence particulière pour vous inscrire. Il y a aussi un atelier pour les lycéens. C'est tous les mercredis de 16h à 18h. Celui-là en revanche est gratuit et certains thèmes proposés font écho au programme de français.

Enfin le club multimédia revient pour les 8 -11 ans le mercredi de 10h à 11h45, 2 séances par mois. Grâce à internet, de nombreuses activités autour de l'image, de la communication et du cinéma seront proposés aux enfants. 5€ pour l'année. Tout ça à la bibliothèque de Saint-Lô.

Vous nous écoutez dans la Manche ? Alors écoutez "sortir en région" en direct à 9h30 et 14h30 et appelez au signal pour gagner vos places pour la foire de Saint-Lô grâce au parc des expositions de Saint-Lô.

ORNE

Samedi et dimanche, Ferme en fête s'installe au Parc Anova d'Alençon. Au programme un marché de producteurs de pays, un concours bovins, la ferme des enfants et la table du terroir. Le cheval sera à l'honneur. L'entrée est de 4€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Plus d'infos sur www.fermeenfete.fr

Visite prévue demain à Bagnoles-de-l'Orne : Cave de vieillissement de Calvados depuis 1906, la Maison Chatel est une entreprise familiale centenaire. Vous pourrez découvrir La Bagnolèse, Elixir de Sir Hugues aux parfums d’orange et de plantes particulièrement appréciée en cuisine, en pâtisserie, en trou normand et le Pom’Cherry, apéritif aux saveurs de griotte et de poire william. Dégustation et vente à la cave, c'est demain de 15h à 17h30 . L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Depuis mercredi, a Alençon, c'est l'animation Le Croqueur de livres,et jusqu'au 18 décembre. À l’occasion de son 40e anniversaire, la bibliothèque de Perseigne propose à ses lecteurs de participer à l'écriture d'un roman interactif avec l'aide de l’écrivain public Sonia Brault (ASSISE Orne-Régie des quartiers alençonnaise) et l'illustratrice Chiara Arsego.

“Le croqueur de livres”, c'est son titre, relatera l'enquête policière trépidante menée par quatre enfants qui ont découvert un livre grignoté à la bibliothèque de Perseigne. Pour chaque nouvel épisode mis en ligne sur le blog, les lecteurs auront le choix entre trois propositions. Leurs votes détermineront la suite de l'histoire. Renseignements : Bibliothèque de Perseigne

Tél. 02 33 26 69 82 http://bibperseigne.blogspot.fr