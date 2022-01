Cherbourg accueille le Grand National du Trot

C'est un événement qui ne survient qu'une fois par an, dans l'un des six hippodromes nationaux de Basse-Normandie : le Grand National du Trot fait étape à Cherbourg ce mercredi 25 septembre.

Il s'agit du "tour de France" du trot, avec 150 engagés et 18 partants sur la première course, le Quinté +, à 13h50. C'est cette course qui constitue la 10e étape du GNT, mais l'ensemble des 8 départs sera suivi par les caméras d'Equidia, Equidia Live et l'Equipe 21.

Le driver de Ready Cash est là

L'événement rassemble des grands noms du trot sur le plus ancien hippodrome consacré à cette discipline, avec notamment le leader Swedishman drivé par Thierry Duvaldestin, vainqueur du prix d'Amérique 2011 avec Ready Cash, mais aussi les drivers Jean-Philippe Dubois, Eric Raffin, Sébastien Ernault...

Retrouvez les pronostics d'Appolinaire pour ce GNT.

Pratique. dès 12 heures, entrée 4 euros, gratuit pour les mineurs.