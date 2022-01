Emmanuel Petit à l'hippodrome de La Glacerie

Sans lui, il n'y aurait jamais eu de "Et 1, et 2, et 3 zéro"... Emmanuel Petit, l'auteur du 3e but contre le Brésil lors de la finale de la Coupe du Monde 98 sera à La Glacerie, dès 13h30, le 25 septembre.

Le champion du monde parraine le Grand National du Trot, manifestation nationale que l'hippodrome de La Glacerie reçoit ce mois-ci.

Propriétaire d'un galopeur

Des crampons aux sabots il n'y a qu'un pas, pour preuve en 2007 le joueur de football s'est offert un galopeur, qui ne devrait toutefois pas prendre part à cette 10e épreuve du GNT.

Fabien Barthez, ex-coéquipier d'Emmanuel Petit, mais aussi Jean-Michel Larqué, sont également parrains du Grand National du Trot.