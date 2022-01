Plusieurs centaines d'amateurs et de curieux étaient au rendez-vous mercredi 25 septembre sur l'hippodrome de Cherbourg/La Glacerie pour suivre la 10e étape du Grand National du Trot, l'équivalent du Tour de France côté courses de chevaux.

Parmi les spectateurs, quelques novices et surtout beaucoup d'habitués, venus parier sur le Quinté + :

Cherbourg: du beau monde à l'hippodrome (PHOTOS) Impossible de lire le son.

C'est le driver Franck Ouvrie qui est arrivé premier juste devant deux Manchois, le granvillais Sébastien Ernault et Sébastien Baude installé près de Montebourg. De quoi satisfaire le public du Cotentin et Jean-Philippe Massieu, de l'hippodrome :





Le grand parrain de l'épreuve, c'est Emmanuel Petit, le champion du monde de football de 1998, auteur du 3e but en finale contre le Brésil. Il a pris le temps de signer des autographes et de donner ses pronostics... footballistiques ! Lui qui était propriétaire il y a quelques années d'un galopeur avec Robert Pirès, un autre Bleu de 98, se sent à l'aise dans ce milieu des courses :