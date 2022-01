Le groupe Batteur offre une salle de sport à son personnel !

Les chanceux travaillent pour le groupe Batteur, à Hérouville. "A la suite d’une enquête interne, beaucoup de salariés ont déclaré ne pas faire de sport en raison du coût des abonnements et aussi, par manque de temps", explique Pauline Jardin, responsable de la communication.Maintenant, ils n’ont plus d’excuse ! La salle est accessible en deux minutes à pied et le coût à l’année est plus qu’attractif ! 15€ ! Et comme si cela ne suffisait pas, pour 10€ par trimestre, les salariés, dont 60% sont des femmes, peuvent suivre des cours collectifs. Au menu : zumba, yoga et boxe ludique !

Se sentir bien dans l’entreprise

"Les personnels, avec l’accord de leur chef de service, peuvent venir sur leur temps de travail. Ils rattrapent ensuite dans le mois", indique Laurent Batteur, président. Objectif poursuivi : des salariés mieux dans leur corps, dans leur tête et donc, dans l’entreprise. Reste pour les 560 salariés hérouvillais à franchir un obstacle : celui de transpirer (un peu) devant ses collègues.