Sortir en région: lundi 16 septembre

CALVADOS

La 14ème édition du Festival Estuaire d'en Rire ouvre ses portes jeudi à Honfleur et va se dérouler jusqu'au 29 septembre. Plus d'infos sur www.estuairedenrire.com

Une information qui intéressera les 12-17 ans de Port-en-Bessin-Huppain, adeptes des sports d'hiver. Ce soir, réunion d'informations au Centre de loisirs Place Cousteau à 18h30 pour parler d'un Séjour à la neige du 9 au 15 mars 2014. Inscriptions ouvertes à ceux qui auront entre 12 et 17 ans en mars 2014. Ouvert à tous. Places limitées. Présence obligatoire parents + jeunes.

Renseignements 02.31.21.71.40

La communauté de communes Intercom Séverine lance un concours ouvert à tous pour la création du nom et du logo du nouveau pôle touristique de la forêt de Saint Sever Calvados avec l'objectif de créer une véritable marque pour une image facilement identifiable et mémorisable.

Création d'un nom : des initiales, une création pure, des mots évocateurs, un nom de personnage / d’icône

Création d'un logo : un personnage, des représentations (images, dessins), un signe figuratif

Le style, les formes, les couleurs, etc… sont laissés libres à L’imagination de chacun. Classique, futuriste, humoristique ou abstrait, tout est possible !

Vous avez jusqu'au 30 septembre, les créations sont à déposer à l'Intercom Séverine - 6 rue du haras - 14380 SAINT-SEVER-CALVADOS ou l'Office de Tourisme du bocage normand – Antenne de Vire Square de la Résistance - 14 500 VIRE

MANCHE

Jeudi à Cherbourg, c'est le forum mobilité logement. Un forum qui s'adresse à tous de 14h à 18h à la salle des fêtes de Cherbourg place centrale. Des cadeaux seront aussi à gagner sur place. C'est gratuit.

Toute cette après-midi, de 12H à18H30, Cherbourg accueille le DISCOVERY (de Discovery Cruises Limited), un paquebot de croisière de 550 passagers. RDV quai Alexandre III.

Avis à tous les photographes amateurs, un concours photo est lancé jusqu'à la mi-octobre par l'office de tourisme de Saint Lô. Le thème s'initule : "Saint Lô du mouvement dans ma ville". Le règlement du concours est disponible à l'office du tourisme, à côté de la plage verte. Vous pouvez envoyer 1 ou plusieurs photos, imprimées en couleur ou noir et blanc avec vos coordonnées au dos. De nombreux lots sont à gagner.

ORNE

Après la rentrée scolaire c'est la rentrée culturelle qui est attendue. La programmation complète de la saison culturelle à l'Aigle sera dévoilée ce vendredi 20 septembre. Alors que ce soir, c'est show time à la scène nationale 61 ! C'est la Soirée de présentation de saison au Carré du Perche de Mortagne à 20h30

Réservation indispensable au 02 33 29 16 96: Toute la saison en mots et en images. L'occasion aussi de faire des échanges entre le public et l'équipe. Régine Montoya égrènera tous les rendez-vous d’octobre à juin… coups de cœur, formes inédites, artistes émergents, grands noms d’aujourd’hui, fidèles et nouvelles compagnies en résidence.

Et pour clore la soirée, toute l’équipe sera heureuse de partager avec vous quelques sucreries. Ce soir à 20h30 à Mortagne, au Forum de Flers demain à 20h30 et au Théâtre d'Alençon mercredi à 20h30. Retrouvez très vite sur Tendance Ouest la programmation dans le détail.