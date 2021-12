Sortir en région : mardi 10 septembre

CALVADOS

Ce mardi soir, concert au El Camino à Caen. Estrabal à applaudir dès 21h suivi d'un Boeuf Jazz ouvert à tous. C'est du jazz et c'est gratuit.

Et puis samedi, la place de la république sera en fête à Caen. Le Conseil de quartier Centre/Presqu'île/Hippodrome vous invite sur la Place de la République de 10h à 17h, à découvrir les animations proposées en famille :

Design Caen / Projet Racines : A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'artiste Alexandre Benjamin Navet, dévoilera une création éphémère constituée de constructions sonores.

Village Poneys : A moins d'un an des Jeux Equestres Mondiaux, les enfants et leur famille sont invités à participer à des ateliers promenade, pansage et initiation à l'équitation.

Jeu-Concours : Pour les enfants de 8 à 12 ans, des questionnaires seront disponibles afin de gagner des places pour assister aux Jeux Equestres Mondiaux de 2014.

MANCHE

Samedi les amateurs et amatrices de sports liés au vent vont trouver de quoi s’amuser. Le club Utah Avel Mor organise l’édition 2013 de la fête du char. Les animations se déroulent dans la Manche et le Calvados. Retrouvez d'autres infos pratiques sur utah-avelmor.com

Le tournoi de tennis de la ville d'Equeurdreville a commencé lundi 2 et se termine dimanche. Ouvert des non classés à 0 en simples dames et des non classés à -2/6 en simples messieurs. Dotation de 1 200 €.

Ce mardi soir à Coutances, Découverte de la nouvelle saison du Théâtre municipal en présence de comédiens et de musiciens. Deux mini-concerts "live" de Yann Tambour en solo et de Jean-Benoît Culot trio. Entrée libre et gratuite. Billets à retirer à l’accueil des Unelles ou le soir même au théâtre. Ce sera à 20h.

ORNE

Les journées européennes du patrimoine se déroulent les 14 et 15 septembre. Elles fêtent leurs 30 ans sous le signe de "100 ans de protection", le thème de cette édition 2013.

Le tournoi open seniors et seniors + continue à Bagnoles de l'Orne. A la clé pour le vainqueur masculin du tournoi : une wild card pour le tournoi futures de janvier qui verra s'affronter des professionnels et récompensera le vainqueur de 10 000€.

C'est l'un des gros événements du parc Anova d'Alençon depuis l'ouverture. Après 2 Bercy complets, deux tournées des Zéniths et deux Olympias en juin affichant eux aussi complets, Sexion D'Assaut s'arrêtera dans l'Orne demain pour sa tournée de cloture. C'est à 20h. Il reste des places debout dans la fosse à 36€ ou assis dans les gradins haut à 44€.