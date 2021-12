Des hits, des news et des nouveautés sur Tendance Ouest pour la rentrée

Du lundi au vendredi

De 5h à 9h :

Wilfried vous réveille et vous accompagne pendant votre café, votre douche et sur la route du travail avec "Normandie Matin". Vous retrouverez vos rubriques habituelles : infos locales et régionales, horoscope, éphéméride, news people, mais aussi des jeux pour démarrer la journée couvert de cadeaux. Dans "Vous êtes Ici" vous devrez découvrir un lieu, un monument ou encore un fleuve grâce aux réponses fournies par Wilfried aux questions que vous lui posez en direct.

Le Jeu du Réveil à 7h15 vous permet de réveiller un de vos proches avec Tendance Ouest.

De 9h à 13h :

Nolwenn prend le relais avec "Ma Normandie" pour quatre heures de musique, de news, de jeux et de bons plans sortie dans la région.

De 13h à 16h :

Ludo est derrière le micro pour "Just Hits". Il vous accompagne en musique, ponctuée de flashs info et d'infos route.

De 16h à 20h :

Laure et "Génération Tendance". Des jeux, des infos, le petit monde de Laure et des hits rythmeront la fin de l'après-midi et le début de soirée.

De 20h à 00h00 :

Ilias est dans la place pour 4 heures d'antenne résolument tournées vers la musique. Du Live, des collectors, des inédits, des interviews, des nouveautés dans "100% OUEST".

De 00h00 à 5h :

Avec "Ma nuit en Normandie", les noctambules, insomniaques ou ceux qui travaillent la nuit se régaleront de la programmation musicale de la nuit.

Le samedi

De 6h à 12h :

Nolwenn présente "Les bons week-ends". Une matinale estampillée bons plans et bonne musique.

De 12 à 17h :

Le "12-17" d' Ilias.

De 17h à 19h

Nolwenn vous a manqué ? Pas de panique, elle est de retour avec "Normandie week-end" pour deux heures de bons plans et d'info. Idéal avant de sortir le soir.

De 19h à 21h :

Laure vous dévoile les résultats de la "Tendance List", votre classement des hits diffusés sur Tendance Ouest.

De 21h à 02h

"L'Open Club", incontournable rendez-vous des amateurs de dance.

Dimanche

De 6h à 9h :

Ilias vous réveille avec les "Bons week-ends".

De 9h à 12h

Ilias garde l'antenne pour l'un des nouveaux jeux de Tendance Ouest : Le DUEL. Le principe est simple. Ilias vous donne le choix entre deux chansons de deux artistes différents. Vous avez 1h pour appeler et voter pour votre titre préféré. Celui qui recueille le plus de voix est diffusé à l'issue du vote. Cerise sur le gâteau, un tirage au sort est effectué parmi ceux qui ont voté pour le titre gagnant avec des cadeaux à la clé.

De 12h à 17h :

Le "12-17h" avec Nolwenn : de l'info régionale, nationale et de la musique.

De 17h à 18h :

Ilias pour "Hits and Trafic". Au programme, de la musique et... de l'info trafic pour vos retours de week-ends.

De 18h à 19h :

Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé vous donnent rendez-vous dans "Tendance Sports". Au menu, résultats, analyses, débats... Les sports en mode Tendance Ouest.

De 19h à 22h :

Retrouvez Wilfried dans "Toujours plus de W-E". Le week-end n'est pas encore tout à fait fini et on en profite jusqu'au bout, tout en pensant à la semaine qui arrive du côté du ciel, du programme télé et des bons plans sortie.