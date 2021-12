5 mois supplémentaires de prison pour l'évadé d'Argentan

« Je n'ai pas envie de me retrouver au centre de détention d'Argentan, le sais ce qui m'attend », déclare Yaya Boularajem, 21 ans, sur qui pèserait, explique-t-il « des menace de mort » après une bagarre avec un autre détenu.

La fin de sa peine à Argentan n'est prévue qu'en janvier 2015.

A la barre, il reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés : avoir simulé avoir avalé des lames de rasoir, « pour fuir le centre de détention et ses menaces », répète le jeune détenu.

Après avoir passé des radios au centre hospitalier d'Argentan, c'est la fuite par une issue de secours, non s'en se fendre d'un « salut les gars », adressé à ses 2 gardiens.

Puis c'est le train jusqu'à Paris, où rapidement, il se rend au commissariat de Montrouge, espérant ainsi être incarcéré en région parisienne … loin d'Argentan.

Le tribunal correctionnel l'a condamné ce jeudi soir 22 août à 5 mois de prison ferme, supplémentaires.

