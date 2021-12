Audi présente une nouvelle A8

La berline de luxe a été équipée de nouvelles motorisations plus économes, d'aides à la conduite et de feux de route intelligents. Elle doit arriver en concession en novembre 2013.

Au niveau du design, tous les modèles A8 accueillent un pare-chocs arrière redessiné abritant deux sorties d'échappement rectangulaires, de nouvelles bandes chromées et des vitres noires teintées. Ses dimensions sont inchangées et sa carrosserie est désormais presque entièrement en aluminium. L'Audi A8 sera disponible en huit teintes de carrosseries et les roues dans toutes les tailles jusqu'à 21".

L'insonorisation de la voiture a également été améliorée afin de réduire encore le bruit à l'intérieur de l'habitacle.

Audi propose dorénavant sur sa berline des phares LED dont le faisceau lumineux supérieur comprend pas moins de 25 diodes. Celles-ci sont activées, désactivées ou atténuées individuellement selon la situation. Le système d'éclairage de l'Audi A8 peut même utiliser les données prévisionnelles de l'itinéraire à suivre, associé au système de navigation, afin d'ajuster l'intensité de l'éclairage en fonction du type de routes empruntées.

L'Audi A8 sera proposée en quatre motorisations : deux blocs essence (de 310ch à 435ch) et deux diesel (de 258ch à 385ch). Le constructeur annonce des performances en hausse dans tous les domaines. L'Audi A8 V8 4.0 TFSI passe ainsi de 0 à 100 km/h en 4,5s. Lorsque le moteur est moins sollicité, le système Audi Cylinder On Demand (COD) désactive alors la moitié des 8 cylindres. Le moteur le plus économe est le V6 3.0 TDI Clean Diesel, qui affiche une consommation de 5,9l/100km, pour des émissions de CO2 de 155g/km.



Audi A8 2014 par 321AUTO

Le haut de la gamme A8 sera représenté par la très luxueuse Audi A8 Limousine W12 quattro de 500ch qui devrait consommer 11,7l/100km, ce qui correspond à des émissions de 270g/km de CO2.

En option, Audi propose l'affichage tête haute, qui projette les informations importantes dans le champ de vision du conducteur directement sur le pare-brise, un régulateur automatique de vitesse (ACC), une aide au stationnement et à la vision de nuit ainsi qu'un système d'assistance dans le maintien de la trajectoire par de douces corrections de la direction lorsque cela s'avère nécessaire.

La nouvelle Audi A8, qui sera présentée au salon automobile de Francfort en septembre devrait arriver dans les concessions françaises au mois de novembre 2013 pour une entrée de gamme probablement aux alentours de 80.000 euros.