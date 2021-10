Une nouvelle Maserati Quattroporte au Salon de Détroit

Le constructeur italien entend présenter trois nouveaux modèles en 2013, à commencer par sa toute nouvelle Maserati Quattroporte, qui sera dévoilée au Salon de Détroit, du 19 au 27 janvier prochain.

A part quelques images, Maserati n'apporte pour le moment pas plus de précision sur la nouvelle génération de sa berline de grand tourisme, qui reprendra les atouts du modèle précédent, mais avec un style plus contemporain et sportif. Elle disposera en outre d'une toute nouvelle motorisation, de dernière génération.