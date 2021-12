Une nouvelle version "Speciale" de la Ferrari 458

Cette édition "Speciale" promet d'être particulièrement nerveuse avec son V8 de 605ch pour un rapport poids/puissance de 2,13kg/ch.

Son V8 de 605ch gagne donc 35ch par rapport à la version "classique" de la 458 et lui permet de passer de 0 à 100km/h en tout juste 3s et de 0 à 200km/h en 9,1s. Elle affiche en outre un poids plume de 1.290kg sur la balance, soit un excellent rapport de 2,13kg/ch. Au niveau de l'aspect, elle diffère principalement par de nouvelles faces avant et arrière.

Le prix de ce nouveau bolide, qui n'a rien à envier à une bête de course, devrait être communiqué à Francfort.

(65e Salon international de Francfort, du 12 au 22 septembre 2013, site Web : iaa.de)