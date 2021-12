Louisan party 9 à Anctoville

La base sportive de Louisan vous propose sa traditionnelle Louisan party ce samedi à Anctoville, près de Villers-Bocage. L'après-midi, c'est une grande compétition de BMX qui est programmée, licenciés ou amateurs s'affronteront avec dextérité sur leurs petits vélos maniables.

La compétition et la démonstration de sauts aura lieu de 14h à 17h. Puis à 18h, place aux jeux de village comme le tir à la corde, pour petits et grands. Ce sera suivi par un repas et une compétition de laserball le soir pour ceux qui le souhaitent.

Plus d'infos sur www.louisanbase.com

Ecoutez Nicolas Vauclin nous présenter cette journée: