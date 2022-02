La Fête de la Science a 20 ans !

Lieu de rencontres phare de l’évènement, le Village des Sciences prendra résidence au Parc des Expositions de Caen les samedi 15 et dimanche 16 octobre. Sur plus de 3 000 m², laboratoires de recherche et entreprises innovantes présenteront l’actualité de la recherche. Leurs divers stands permettront aux curieux de s’initier aux pratiques scientifiques.

Pour marquer le coup des 20 ans de la Fête de la Science, Relais d’sciences met aussi en place l’opération “Goûtez aux savoirs !”. Elle aura lieu dans le Village des Sciences et entraînera les visiteurs dans une visite guidée gourmande des espaces. Egalement, pendant la durée du festival, de nombreux ateliers, portes ouvertes de laboratoires, conférences et débats seront organisés. L’intégralité du programme est à retrouver sur www.fetedelascience.org.

Pratique. Relais d’Sciences au 02 31 06 60 50.