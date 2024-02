Normandie. Ils sont nés un 29 février : "C'est spécial de fêter son anniversaire tous les quatre ans"

Ils font partie de ces gens un peu spéciaux. Nés un 29 février, ces Normands ne fêtent leur anniversaire qu'une fois tous les quatre ans puisqu'ils sont nés au cours d'une année bissextile, soit une année de 366 jours au lieu de 365.

Ces Normands sont nés un 29 février Impossible de lire le son.

Coup de chance, en 2024, le 29 février figure au calendrier. Julie L'Homme, habitante du village du Désert, près de Vire, est née le 29 février 1988. "Je le fête un peu plus quand il existe ! plaisante celle qui souffle ses 36 bougies aujourd'hui. "Certains me le fêtent le 28 février ou le 1er mars. Ça fait rire les gens et moi aussi."

"Les gens sont toujours perturbés"

Comme l'acteur Gérard Darmon ou le chanteur de raï algérien Khaled, Florentin Roberge, originaire de La Haye-du-Puits dans la Manche, est né un 29 février. Cet anniversaire revêt un caractère un peu particulier :"C'est une fois tous les quatre ans, c'est un peu spécial mais on s'y habitue." Il fait partie de ces 2 200 Normands à fêter leur anniversaire aujourd'hui. "Les gens sont toujours perturbés quand il n'y a pas de 29, mais je n'ai pas l'impression d'être oublié. Soit on le fête avant, soit après." Quant aux cadeaux, il est vrai qu'il est toujours gâté. "J'en ai toujours autant, quelle que soit l'année !"

En tout cas, être né à une date aussi unique a du bon selon Julie. "Je pense qu'il y a plus de gens qui se souviennent de la date de mon anniversaire", apprécie-t-elle. Pour l'occasion, elle déjeune au restaurant en famille aujourd'hui. Et dans quatre ans, elle célébrera ses 40 ans. Une belle occasion de prévoir une fête en grande pompe.