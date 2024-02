France-Monde. Bon anniversaire aux 2 200 Normands nés un 29 février !

C'est une date un peu spéciale. Nous sommes le jeudi 29 février 2024, une date qui n'apparaît qu'une fois tous les 4 ans dans le calendrier, lors des années bissextiles comme c'est le cas en 2024.

En Normandie, ce sont 2 200 personnes qui vont donc fêter leur anniversaire aujourd'hui, soit 7 Normands sur 10 000. Parmi les célébrités qui prennent un an de plus aujourd'hui, nous pouvons citer le chanteur Khaled (64 ans), l'acteur Gérard Daron (76 ans) et l'écrivaine Géraldine Maillet (52 ans).

L'instauration de l'année bissextile remonte à l'époque des Romains où un jour était ajouté à la fin de l'année qui finissait en février à l'époque. A savoir qu'en France, un journal est édité chaque 29 février, il s'appelle "La bougie du sapeur". Cette année, il s'agit de sa 11e édition.