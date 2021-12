M6 lance "La Meilleure Boulangerie de France" le 26 août

Un jury formé par Gontran Cherrier et Bruno Cormerais sillonnera la France à la rencontre des 84 enseignes finalistes. Chaque émission mettra en avant trois boulangeries et autant d'artisans et d'univers.

"La Meilleure Boulangerie de France" s'étendra durant sept semaines. Pour le lancement, le duo se déplacera dans le Sud-Ouest du lundi au jeudi. Les quatre boulangers sélectionnés au terme de chaque émission s'affronteront le vendredi pour deux épreuves.

Cette nouvelle compétition gourmande décale "Un dîner presque parfait" plus tôt dans la journée. Le programme, pionnier du genre dans l'Hexagone, sera diffusée à 15h40 chaque jour de la semaine, toujours à partir du 26 août.