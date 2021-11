La Fanfar'aôut démarre ce samedi à Cherbourg

Tout ce mois d'août, des fanfares festives de théâtre de rue déambuleront dans les rues de Cherbourg et sur le marché d'Octeville à l'occasion de la deuxième édition de Fanfar'août.

Au programme, bonne humeur, musique et fanfare. La ville de Cherbourg accueille 2 troupes : Les Grooms, habitués à défiler et des nouveaux, les 5 soeurs goudron. Ils proposeront un répertoire ecléctique et déjanté au plus grand bonheur du public.

En toile de fond, les parapluies de Cherbourg orientés en musique et en humour avec un côté intéractif. Le public sera ammené à participer en dansant, chantant au contact des fanfares.

C'est à 16h, rue au Fourday dans l'hyper-centre de Cherbourg.

Ecoutez la maire adjoint de Cherbourg au micro de Tendance Ouest.