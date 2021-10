Nous allons parler aujourd'hui du film « Green zone » de Paul Green Grass avec Matt Damon.









Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003, l'adjudant-chef Roy Miller et ses hommes ont pour mission de trouver des armes de destruction massive censées être stockées dans le désert irakien. Ballotés d'un site piégé à un autre, les militaires découvrent rapidement une importante machination qui modifie le but de leur mission. Pris en filature par des agents, Miller doit chercher des réponses qui pourront soit éradiquer un régime véreux soit intensifier une guerre dans une région instable. En peu de temps et dans cette zone explosive, il découvrira que la vérité est l'arme la plus insaisissable de toute. L'histoire tourne autour des agissements américains en Irak et de la façon dont le gouvernement provisoire, organisé par l'administration Bush, s'est constitué d'amis loyaux du Président plutôt que de personnalités efficaces et capables. Pourquoi n'avoir placé personne, à la tête du gouvernement irakien, qui sache parler arabe ? Pourquoi n'avoir pas engagé des spécialistes de la reconstruction sociale d'après-guerre ?







Rien qu'au résumé, on se rend compte que la réflexion sera au RDV. Ce n'est pas juste un film de guerre de plus, green zone va plus loin. Il mêle habilement scènes de combat dans la rue, puisqu'à ce moment, Bagdad est déjà aux mains de l'Amérique, et scène d'investigation.

La CIA, les renseignements, le gouvernement, l'armée, la presse... tout se mêle et s'entremêle pour faire progresser l'enquête du gradé Miller. Matt Damon excelle dans ce genre de rôle musclé mais intelligent, comme Jason Bourne. On le trouve convainquant lorsqu'il s'interroge sur l'absence d'armes de destruction massive.







Côté réalisation, l'action nous est montrée caméra à l'épaule, pour plus d'immersion. On sera donc plus ou moins à l'aise avec ce procédé, qui peut peut être donner le mal de mer à certains. L'équilibre entre l'action et réflexion est plutôt bon.

Un film anglo-américain contre la guerre en Irak, mais pas un pamphlet. Un film qu'il fait bon voir; qui pose les bonnes questions et donne certaines réponses.







Green zone, c'est depuis mercredi dernier au cinéma.