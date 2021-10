Jeudi de la santé : vivre son quotidien avec le VIH

Le prochain rendez-vous est programmé jeudi 29 avril à 19 heures dans l'amphithéâtre du nouveau pôle Femme-Enfant-Hématologie. Sous forme de conférence-débat, le Professeur Renaud Verdon, chef du service des maladies infectieuses, abordera le thème 'Vivre avec une maladie : l'exemple du VIH”. ' Nous évoquerons le quotidien de ces malades : du diagnostic, des traitements, de la sexualité, du désir d'être parent mais aussi de l'annonce de sa maladie, ou non, à son entourage personnel ou professionnel”, explique le Professeur Verdon .



900 malades dans la région

“Nous ne sommes pas une région particulièrement touchée. Nous estimons que le nombre de personnes qui vivent avec le sida en Basse-Normandie est de l'ordre de 900. Actuellement, nous en suivons 750 au CHU qui sont pour la moitié originaires de Caen et de l'agglomération et l'autre de toute la Basse-Normandie”. Guillaume Grandazzi, sociologue, ingénieur hospitalier au CHU et maître de conférences à l'Université, participera aussi à ce “Jeudi de la santé”.



Galerie photos