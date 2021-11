Flers : contrôles renforcés après les incendies

La préfecture a annoncé hier le renforcement des contrôles anti-délinquance à Flers.

Un important dispositif de police et de gendarmerie est mis en place sur les quartiers de Saint-Sauveur, Pont-Féron et Saint-Michel. Là même où depuis près de deux semaines des containers à poubelles et des voitures ont été incendiées.

Règlements de comptes

Objectif : dissuader les délinquants et les arrêter. "Cette délinquance urbaine a débuté par des incendies de poubelles dans la nuit du 5 au 6 juillet. Elle ne s’apparente pas à des débordements liés aux festivités du 14 juillet, mais plutôt à des actions de rétorsion, parfois aléatoires, ayant des relations avec des trafics perturbés par l’action de la police" expliquent les autorités.

L'enquête s'oriente vers des personnes jeunes, déjà connues des forces de l'ordre.