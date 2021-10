Voici les sorties cinéma de la semaine: Green zone avec Matt Damon, Chasseur de primes avec Gérald Butler et Jennifer Aniston, New York I love you et les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec dont nous allons parler aujourd'hui.









En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la panique ! Un ½uf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises extraordinaires...







Adèle Blanc Sec ,c'est bien sûr l'héroïne d'une bande dessinée de Jacques Tardi créée dans les années 70. Luc Besson a décidé de transposer 2 des 9 tomes en films, sous 3 volets, on devrait donc revoir Louise Bourgoin enfiler le costume d'Adèle Blanc Sec prochainement.

Son rôle cinématographique n'a pas tout à fait le même caractère que dans la BD. En dessin, elle est assez froide, avec un caractère quand même bien trempée et entier, une femme moderne. Dans le film, elle est plus rieuse et chaleureuse, un peu plus humaine.

L'ambiance début 20ème siècle est sympa et les aventures rocambolesques s'enchainent à l'écran.On a d'ailleurs demandé à Louise Bourgoin, l'ancienne miss météo de canal+ qui s'est reconvertie, si elle s'attendait à un rôle si physique. (Player en haut ou bas de l'article).

Dommage que la voix off en tout début de film soit inutile et embrouille plus qu'elle n'explique la situation. Quelquefois les répliques d'Adèle Blanc Sec sont aussi de trop, car les vannes tombent à plat ou réagissent à des phrases dites bien avant...

Néanmoins l'énergie dégagée par Louise Bourgoin est sympathique, et les personnages secondaires valent le détour.

Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc sec, c'est depusi mercredi au cinéma.