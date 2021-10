Energie : le durable vaut de l’or, vive la biomasse !

"L’objectif de l’association est de valoriser au mieux la biomasse, une ressource qui n’est pas renouvelable à l’infini", explique Mathieu Fleury, directeur chargé du développement. L’organisme agit dans deux directions. Le premier concerne le traitement des déchets, le second est le pôle "bois-énergie".



Économies d’échelle

L’équipe de 14 personnes est essentiellement composée d’ingénieurs. Chimistes, thermiciens, géographes, tous travaillent à l’élaboration de projets d’économies d’échelle pour les hôpitaux et les écoles par exemple. Les collectivités territoriales et le secteur public comptent pour 95% des clients de l’association Biomasse, qui élabore des chauffageries collectives, des systèmes de compostage, des processus de méthanisation …"Nous avons surtout une fonction de conseil, d’analyse et d’observation", précise Mathieu Fleury. "Nous cherchons à optimiser la gestion de la biomasse au bénéfice de la collectivité".

Pour les particuliers. 19, quai de Juillet à Caen. Tél. 02 31 34 24 88.