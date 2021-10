Le ministère veut l'extinction des lumières

Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie entame aujourd'hui une campagne d'information. Cette initiative politique pose, sur le principe de la réduction de la consommation énergétique, les bases d'une gestion économique de l'éclairage et des nuisances lumineuses. Toutefois, elle délaisse la gestion intelligente de l'éclairage, pourtant bien plus porteuse en économie d'énergie. "Eclairer juste", c'est aussi et surtout "éclairer intelligemment" !