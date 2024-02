Caen. Ils sont recrutés à l'aveugle et sans CV : "Il n'y a que la voix qui compte"

Emploi. Sur le principe de l'audition à l'aveugle, de l'émission The Voice, l'association The Job a posé ses valises à Caen pour une session de recrutement lundi 26 février. Plus d'une vingtaine de candidats se sont prêtés au jeu, face à plusieurs employeurs.