Canicule : Cabourg lance un recensement des personnes vulnérables

Sont concernés :

- les personnes de plus de 60 ans, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation compensatrice tierce personne, les titulaires d'une carte d'invalidité ou d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, vivant à leur domicile et d'une façon isolée.

- Les Cabourgeais se sentant concernés, ou leur entourage, devront se manifester auprès du Pôle Vie Sociale. Cette action permettra une intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan canicule.

Pratique. Les bureaux du Pôle Vie Sociale sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, de 14 h à 17 h 30, sauf le mardi après-midi. Tél. 02.31.28.88.85 ou 76.