"La Cité de la Mer et le Mémorial de Caen, qui partagent la même volonté d’exigence pédagogique, culturelle et scientifique, sont convenus d’unir leurs forces pour contribuer à leurs développements communs et respectifs".

Philippe Duron, député-maire de Caen, mais aussi président du Mémorial sera présent ainsi que Bernard Cauvin, président Directeur Général de la Cité de la Mer.