Le-Havre. Ils créent des odeurs pour la Cité de la Mer

La Cité de la Mer de Cherbourg (Manche) est en pleins travaux. Le musée est en train de refaire une partie de sa muséographie (autour de ses aquariums). Parmi les nouveaux espaces de ce parcours " L'Océan du Futur " (ouverture en avril 2019), les familles testeront leurs facultés olfactives grâce à des diffuseurs d'odeurs marines que sont en train d'élaborer des étudiants de l'université du Havre (Seine-Maritime). Les visiteurs pourront découvrir ces senteurs dans des armoires à odeurs dans l'espace restauration devant mettre en valeur les ressources Normandes

Écoutez Virginie Brenot Beaufrère, la responsable du service culturel de la cité de la Mer :

Virginie Brenot Beaufrère (Cité de la Mer) Impossible de lire le son.

Des odeurs du littoral Normand

Ce sont douze étudiants de l'URCOM qui travaillent sur ce projet. Il s'agit de l'Unité de recherche en chimie organique et macromoléculaire de l'Université du Havre. Des jeunes en deuxième année de Master " Arômes, Parfums et Cosmétiques ". Ils ont travaillé sur cinq odeurs, symbolisant notre littoral normand : les algues, l'iode, le poisson, l'huître et le crabe. Un défi commencé en septembre 2018 et dont les tests se sont clôturés mardi 18 décembre 2018.

Margaux Borne, étudiante (originaire de la région parisienne) a travaillé sur l'odeur du crabe :

Margaux Borne (étudiante) Impossible de lire le son.

Valentin Navet, étudiant (originaire de la Mayenne) a travaillé sur l'odeur de l'iode :

Valentin Navet (étudiant) Impossible de lire le son.

Une rencontre avec une parfumerie Normande

Ce travail sur les senteurs est né d'une rencontre en début d'année 2018 entre Bernard Cauvin, le directeur de la Cité de la Mer et Cécile Vialla, co-fondatrice des Parfums Berry.

Écoutez Cécile Vialla :

Cécile Vialla (Parfums Berry) Impossible de lire le son.

La maison de Parfums Berry est née à Rouen (Seine-Maritime). Son premier parfum a été créé en 2013 et elle en propose maintenant une quinzaine. La société est membre du pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley qui regroupe les plus grandes marques de parfums français.