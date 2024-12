Cherbourg-en-Cotentin. La ville accueillera le premier festival du film sous-marin

Mercredi 27 novembre, dans le hall de la Cité de la Mer, Bernard Cauvin, ancien directeur de la Cité de la Mer et ancien maire d'Equeurdreville, annonçait les dates du Nautilus, le premier festival international du film sous-marin. L'événement est prévu à Cherbourg du 4 au 6 juillet prochain.

Bernard Cauvin : Cherbourg accueillera le premier festival du film sous-marin

Un festival où les générations se retrouvent

Pour organiser ce premier festival, l'ancien directeur de la Cité de la Mer a créé Les Amis du Nautilus, une association dont il est le président. Trois semaines après sa création, elle comptait déjà près de 70 membres. Le programme de cette première édition ne sera annoncé qu'au printemps 2025. En attendant, le président des Amis du Nautilus a déjà une idée bien précise des animations. "Ce qu'il faut, c'est un savant dosage des films, des comédiens, des réalisateurs, des scénaristes. Le festival devra attirer aussi bien les passionnés que le grand public. Et le plus important, il faut que toutes les générations s'y retrouvent, c'est fondamental." Selon Bernard Cauvin, chaque projection de film sera accompagnée d'un échange avec un intervenant.

"Depuis 126 ans, Cherbourg détient le monopole de la construction et de la déconstruction des sous-marins. C'était la ville la plus à même d'accueillir ce festival."

Pourquoi à Cherbourg ?

Selon Bernard Cauvin, la ville de Cherbourg était la plus légitime pour accueillir ce festival. "Depuis 126 ans, Cherbourg détient le monopole de la construction, de la production et désormais le démantèlement des sous-marins en France." Bien que Brest et Toulon aient aussi revendiqué ce titre, selon lui, Cherbourg est la capitale du sous-marin et elle mérite plus que quiconque d'accueillir ce festival unique. "En Europe, personne d'autre ne peut imaginer un festival de cette nature sur son territoire", a-t-il encore confié.