Cherbourg. Nautilus, premier festival du film sous-marin : le programme se précise

Du 4 au 6 juillet, Cherbourg accueillera le Nautilus, un festival du film sous-marin qui arrive en 2025 pour sa première édition. A un peu plus d'un mois de l'événement, le programme se précise.

Les trois grands films sous-marins à l'affiche

Pendant trois jours, l'association du festival propose une série de projections de films sous-marins. Il y aura bien sûr l'incontournable Chant du Loup mais aussi d'autres chefs-d'œuvre moins connus comme K-19 : Le piège des profondeurs qui nous emmène dans les coulisses de la guerre froide ou encore Das Boot, une production qui retrace l'histoire du sous-marin préféré de Hitler. Les séances seront accompagnées d'échanges avec les spécialistes du domaine : "Pour la projection du Chant du Loup, nous aurons la chance de recevoir un jeune commandant de sous-marin mais aussi une Oreille d'or, un homme chargé d'analyser les bruits de la mer", confie Bernard Cauvin, passionné par le sujet et président de l'association. "Jérémie Morizet, qui détient le record français de plongée en profondeur nous présentera aussi son film", souligne-t-il.

Une édition qui se veut accessible aux petits comme aux grands

Pour toucher le plus grand nombre de spectateurs, "les projections seront gratuites et ouvertes à tous sur inscription", précise le président. Les rendez-vous seront répartis entre la Cité de la Mer, le cinéma Odéon, et le palace d'Equeurdreville. "Nous avons invité des professionnels du métier mais en leur demandant de simplifier le métier pour que les petits et les grands puissent s'intéresser au sujet." Certaines séances seront d'ailleurs consacrées aux enfants comme la projection de 20 000 lieues sous les mers de Walt Disney.

Un "préfestival" pour les lycéens

Les festivités commencent dès le début du mois de juin avec deux journées consacrées aux jeunes. "Nous prévoyons une série de rencontres éducatives à la Cité de la Mer les lundi 2 et mardi 3 juin. Toutes les classes de seconde de Cherbourg et même d'un peu plus loin ont répondu présent : 1 300 élèves sont attendus." Ils pourront là aussi échanger avec les spécialistes de la profession.