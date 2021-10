Lorde fait déjà le buzz avec "Tennis Court"

Ella Yelich-O'Connor, plus connue sous le pseudo Lorde, est née en Nouvelle-Zélande en 1996, et s'est fait connaître à domicile avec la sortie de son premier EP en téléchargement gratuit, "The Love Club", en décembre 2012. Son EP a été téléchargé plus de 65.000 fois et le single est devenu double disque de platine dans son pays.

La jeune chanteuse-compositrice revient avec le titre "Tennis Court", issu de son prochain EP du même nom, et pourrait s'imposer dans les charts en 2013.



"Tennis Court", qui a valu son entrée au classement Hype Machine des artistes les plus évoqués dans la sphère musicale, a déjà séduit le célèbre blogueur Perez Hilton. Les blogs spécialisés lui tirent leur chapeau, ainsi The Ripe dit que ce titre "rend hommage à l'incroyable voix de Lorde et recourt aux mêmes éléments électro que The Love Club".



Même si on ne sait que très peu sur la star, la presse spécialisée est déjà séduite. Hand Clap Movement trouve qu'avec "Tennis Court" "La chanteuse néo-zélandaise de 16 ans surfe sur la vague électro à merveille" et lui prédit une grande carrière, alors que Line Of Best Fit la décrit comme "une star en devenir".