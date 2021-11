Découverte, Jaws crée le buzz

Qui est-ce ?

Originaire de Birmingham au Royaume-Uni, le groupe se compose de Connor Schofield (chant et guitare), d'Alex Hudson, (autre guitariste), d'Eddy Geach (batteur) et de Jake Cooper (basse). Le single "Gold" publié chez Rattlepop constitue le parfait exemple de la pop indé du groupe, aux guitares saturées et voilées.

Pourquoi ce buzz ?

La musique de Jaws crée l’effervescence auprès des blogueurs et des médias spécialisés dans la musique alternative. Le son indé du groupe convient "parfaitement aux après-midi d’été" (Repeat Button). Cette "pop garage parvient sans effort à se faire entraînante et légère" (It's All Indie). Le magazine musical NME l'affirme, "Jaws compte parmi les groupes des Midlands à surveiller de près".

Le single "Gold", dont la sortie suit celle de l’EP "Milkshake" paru en avril, "provoquera à n'en pas douter l'envie irrépressible d'une deuxième écoute", selon Mojo. Hooting and Howling va jusqu'à parler de "trois minutes et quinze secondes de pur génie".

Qu'écouter ?

"Gold" est à écouter sur https://soundcloud.com/jaws-band/jaws-gold et sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=fMiU4DcnsZw.

D'autres morceaux sont disponibles sur Soundcloud : https://soundcloud.com/jaws-band et sur le site du groupe : http://www.jawsjawsjaws.co.uk/MUSIC.

Où voir le groupe ?

On retrouvera Jaws en tournée au Royaume-Uni cet été :

10 août - Knee Deep (Plymouth)

17 août - Beacons (Skipton)

23 août - Festival de Reading

24 août - Festival de Leeds

8 septembre - Bestival

14 septembre- Southsea Festival

De plus amples détails sur http://www.jawsjawsjaws.co.uk.