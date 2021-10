Nous allons parler aujourd'hui du film Alice aux pays des mervailles de Tim Burton avec Johnny Depp.













Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Tweedledee et Tweedeldum, le Loir, la Chenille, le Chat et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge.







Ce n'est pas juste Alice aux pays des merveilles comme on peut le connaître de par le dessin animé ou le livre. C'est un mélange des 2 livres de Lewis Caroll le Alice classique et le second moins connu intitulé de l'autre côté du miroir. C'est pourquoi on y trouve une Alice mature, assurée et moins naïve.







Parlons maintenant du film en lui-même. C'est un film de commande de Disney et ça se voit. Peu de traces de l'univers habituel de Tim Burton dans ce film. Ca aurait presque pu venir d'un autre réalisateur.

Du pays des merveilles on tombe donc très vite dans le pays de l'ennui. Il n'y a aucun rythme dans le film, tout est lent, trop lent, trop long. La musique de Danny Elfmann est très bonne mais omniprésente car il y a finalement peu de dialogues ou d'actions. On a l'impression de tomber sur un passage de description de Zola mais façon cinéma.

Heureusement il y a une bouée de fantaisie sur laquelle on peut s'appuyer pour éviter de sombrer. C'est Jonnhy Depp, encore une fois au top. Son personnage , comme malheureusement tous les autres, est superficiel alors qu'il aurait mérité d'être plus fouillé, il y avait matière pour cela. Mais avec le peu qu'on lui a donné il l'a transcendé. Il en a inventé le look , comme il l'a fait dans pirates des Caraïbes et lui a donné une âme.







Au final, on a donc un film rempli de longueurs mais avec une bonne bande-son, des personnages fades, quasiment pas d'humour... Une grande déception. Même la 3D n'apporte rien. Mieux vaut regarder le dessin animé original.







Alice aux pays des merveilles, c'est depuis mercredi au cinéma.