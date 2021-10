A Rouen, ambiance jazzy manouche avec Latché Swing

Groupe rouennais de jazz manouche né en 2007, il a déjà parcouru un bon bout de chemin, recensant plus de 200 concerts.

Musique et métissage

En juillet 2012, la chanteuse Hélène Massuard a rejoint les rangs du groupe et apporte une nouvelle couleur aux compositions originales avec sa voix envoûtante et délicatement posée. Amatrice d’éclectisme, ouverte aux expériences musicales nouvelles et aux métissages cuturels, inspirée par les musiques du monde, c’est tout naturellement qu’Hélène a trouvé sa place en Latché Swing. Pour ce concert festif, le groupe parcourt en musique la route du rom à bord de la roulotte Scarabée. Depuis deux ans, cette scène itinérante les emmène un peu partout sur les routes de Normandie et ce mode de vie nomade leur correspond tout à fait. Avec eux, nous partons en voyage dans un pays où Django Reinhardt croise la route des standards de jazz 50’s, où glamour et émotions sont au rendez-vous.

Pratique. Vendredi 24 mai, Cartouches et Latché Swing à partir de 18h, place du lieutenant Aubert, à Rouen. Gratuit. Infos. www.latcheswing.fr