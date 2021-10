Foot féminin : Cormelles demeure indomptable à domicile

Le derby du Calvados a pourtant été remporté par les Cormelloises, dimanche 19 mai (1-0). Bien que dominées dans l'ensemble, les Cormelloises ont montré plus de réalisme pour décrocher leur neuvième victoire de la saison. Un but d'Anne-Sophie Pain, ancienne condéenne, a fait la différence en deuxième mi-temps.

"Nous sommes dans une très bonne dynamique, souligne l'entraîneur cormellois Vincent Lehay. Notre saison est d'ores et déjà réussie dans la mesure où nous avons obtenu le maintien très rapidement." Dès la trêve hivernale, les Cormelloises étaient quasiment assurées de prolonger l'aventure en D2. Elles ont réalisé une phase retour convaincante, en particulier à domicile où elles restent sur six victoires et un nul. L'ESC pointe au sixième rang de D2 avant un ultime déplacement à La Roche/Yon, deuxième. Le top 5 reste accessible.