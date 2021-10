Féminines D2 : Cormelles est d'attaque

Alors que dix matchs seulement se sont écoulés, Cormelles a déjà inscrit autant de buts que la saison dernière, en deuxième division féminine de football. Avec 30 réalisations au compteur, dont 11 de Virginie Couillard, l’ESC possède la meilleure attaque de sa poule et compense une défense beaucoup moins efficace. Portées vers l’avant, les Cormelloises réservent parfois des rencontres spectaculaires à l’image de la défaite à Amiens (5-4) le mois dernier, ou du 6-2 infligé aux Dijonnaises dimanche 4 décembre.

Après deux défaites et un match nul, Cormelles s’est relancé et retrouve une place dans la première moitié du tableau. Dimanche 11 décembre, le club de la banlieue caennaise bouclera la phase aller par un déplacement périlleux au Mans, actuellement quatrième. Annoncées parmi les principales favorites à la montée en D1, dont elles sont reléguées, les Sarthoises restent sur deux défaites contre Gravelines et Compiègne.